Какие кроссовки выбрать: шесть пар для яркого акцента

Есть ли жизнь без кроссовок? Как будто бы нет. А между тем первая обувь с подошвой из каучука появилась лишь в конце XVIII века. Не будем жалеть людей, живших до этого эпохального события, а порадуемся за себя: вариантов самых удобных ботинок сейчас много. Выбираем себе трендовую пару.

© Super.ru

База

Белый — это, конечно, вечная классика, которая найдется в обувной коллекции любой девушки. Но в текущем сезоне стоит поиграть его оттенками, а также обратить внимание на пастельные тона. Нежная палитра теперь считается нейтральной. Впрочем, какому бы цвету вы ни отдали предпочтение, можно с уверенностью сказать, что такие кроссовки подойдут под любой наряд.

Ретро

Соцсети инфлюенсеров который сезон пестрят аккуратными кроссовками на тонкой подошве, похожими на те, что носили спортсмены в 70-х годах прошлого столетия. Однако минимализм здесь касается только формы, а в остальном царит буйство красок. Желтые, зеленые, красные — винтажная эстетика не боится ни строгой классики, ни самых дерзких трендов.

Аутдор

«Старый добрый изюм и арахис» — так переводится фраза «Good Ol’ Raisins and Peanuts», от которой образовалось название популярного сейчас горпкора, воспевающего походный стиль. Подобно сухофруктам, которые являются идеальным перекусом как в путешествиях, так и в повседневной жизни, трекинговые кроссовки тоже уместны везде. Особенно в сочетании с элегантными вещами вроде струящегося платья-комбинации.

Бордовые

Благородный винный уже давно объявлен главным цветом осени, а все модницы начали массово скупать вещи в этом оттенке. Одни одеваются в бургунди с ног до головы, другие расставляют в образе акценты. И если бордовая сумочка не факт, что будет актуальна долгое время, то бордовые кроссовки — то самое выгодное вложение, которое стремится к базе.

Замшевые

Неожиданно, но факт: замша вернулась на подиумы, и особенно это заметно по осенне-зимним коллекциям. Пусть материал требует повышенного внимания в уходе (тем более когда речь идет про обувь), игнорировать кроссовки в таком исполнении не получится. И не забываем про излюбленный прием зарубежных it-girls: добавляем изюминку, вдев в ботинки разноцветные шнурки.

Леопардовые

Веское в любой ситуации оправдание «А у меня лапки» можно подкрепить визуально, надев обувь с анималистическим принтом. С таким посылом особенно приятно явиться на работу. Да, дизайнерам удалось обуздать дикий нрав леопарда настолько, что пятнистый окрас подружился даже с офисным дресс-кодом. Кеды с подобным рисунком мастерски выстраивают деловые отношения с лаконичным брючным костюмом.