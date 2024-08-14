Модный дайджест августа 2024

Новые коллекции известных брендов и начало летних распродаж - все это в нашем новом обзоре.

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У бренда belle you вышли новые капсулы одежды. Так, Gentle создана для тех, кто предпочитает свободу и комфорт как в домашних, так и в городских и пляжных образах. При ее разработке вдохновлялись приятными летними ассоциациями: нежные солнечные лучи, стаканчик холодного кофе со льдом, долгие посиделки с подругами на веранде любимого кафе, бесконечные прогулки по городу в открытых сандалиях, долгожданный отпуск. В основе капсулы — смесовый хлопковый трикотаж с эффектом «слаб ярн» (от английского slub yarn). Такой материал отличается небольшими узлами и бугорками, которые выглядят как более толстые и рельефные нити на поверхности ткани. Такую текстуру создают намеренно, чтобы сделать фактуру натуральной ткани интереснее. Изделия из капсулы легко миксовать между собой, кроме того лаконичный дизайн позволяет сочетать их с любыми аксессуарами, создавая разные образы.

В капсуле Tender — представлено нежное, невесомое, незаметное под одеждой белье. Оно комфортно в жару, количество швов минимальное даже на бюстгальтерах. Чашки топов сформированы на специальной машине, из-за чего на них нет вытачек. В капсуле представлены три варианта топов (на тонких бретелях, на широких бретелях, с треугольными чашками для тех, кто предпочитает более открытые фасоны) и три формы трусов (слипы и стринги со средней посадкой, а также бразильяно с высокой посадкой). Таким образом любая покупательница сможет составить свой идеальный комплект.

И очень хорошая новость: бренд решил повторить уже полюбившуюся всем капсулу домашней одежды Cloud. В обновленную версию вошли объемные халаты и брюки свободного кроя в двух классических оттенках — черный и пломбир. Изделия изготовлены из хлопкового трикотажа с эффектом стежки, который добавляет фактуры гладкой поверхности ткани. Хлопковый трикотаж отличается мягкостью и хорошо пропускает воздух. Добавили в состав синтетические волокна, чтобы изделия лучше держали форму после стирок, не сминались и обладали более долгим сроком службы.

Бренда нового поколения белья и одежды Waistline предлагает стать девушкам и женщинам еще красивее и представляет линейку утягивающего белья. Универсальная базовая одежда может выглядеть вполне стандартно, но при этом скрывать маленький секрет: уникальные лекала и состав тканей Waistline моментально делают фигуру подтянутой и стройной, придавая ей изящные очертания. Талия становится тоньше, живот плоским, а линия бедер — более плавной. А если фигура безупречна сама по себе, не остается ничего, кроме как подчеркнуть это. Каждый продукт Waistline создан под руководством опытных дизайнеров-технологов и ориентирован на максимальный комфорт и результат: начиная от посадки, заканчивая качеством ткани. Благодаря всем учтенным деталям позиции бренда прослужат не один сезон.

У бренда Code COUTURE Elena Mikheeva вышла лимитированная премиум-коллекция. Бренд представляет позиции для любых поводов, в которых можно почувствовать себя максимально уверенной и привлекательной. В лимитированную коллекцию вошли уточненные платья бабочки, летящие платья из шифона, элегантные блузки из шелка и костюмы из кружева. В производстве используются дорогие качественные ткани, авторские лекала и креативные дизайнерские идеи.

15 августа в «Цветном» стартует самый масштабный ГАРАЖ СЕЙЛ за последние годы — скидки до 70%, более 50 брендов-участников, новое пространство с панорамными видами и атмосферные диджей-сеты. На 7 этаже универмага будут собраны архивные модели и последние коллекции брендов из подборки «Цветного».

В распродаже примут участие как крупные локальные марки, такие как Ushatava, Walk of Shame, GATE31, Sorelle Era, 1811, GJO.E, так и нишевые проекты CHAIKA, Аутло, Autentiments и международные бренды Trussardi, Puma, JW Anderson, CDGS, Ottolinger, 1017 ALYX 9SM.

​​На рейлах будут также представлены и редкие айтемы из прошлых и актуальных коллекций Isabel Marant, Philosophy, Proenza Schouler, AMI, MSGM, Loulou Studio и других культовых марок.