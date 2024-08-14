Медийные дамы несут в народ тренд на натуральность. Говорят — полнота и седина это вовсе не недостаток! А милая особенность.

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Не закрашивают седину, и правда, на обложке журнала такая женщина-вамп смотрится очень стильно. Особенно если она — фотомодель. Худая, высокая, при макияже, с ослепительной улыбкой. Да и седина у такой тоже ухоженная, серебристая, аккуратно подстриженная, над ней хорошо поработали стилисты.

Простая женщина, насмотревшись на такие натуральности, тоже решает седину не закрашивать. Тренд! Ну и что получится? Пегая какая-то, клочьями, седина, которая сразу прибавит десяток годков. Добавьте сюда еще тоже «модную» полноту, вернее, полное принятие себя в любом виде. Вряд ли женщину порадует ее отражение в зеркале. Про полноту, кстати, вот что хочется отметить. Многие медийные барышни в стиле «бодипозитив» уверенно говорили в интервью, что, дескать, сами от себя в восторге. Подумаешь, лишние килограммы — не надо стесняться своего тела! Так говорили, и мы им почти поверили.

Но потом появилось волшебное диабетическое лекарство, название начинается на букву «О». Стало оно сразу страшно популярным и очень востребованным, так как на нем худеют не по дням, а по часам, до состояния высушенной воблы.

Ну и что произошло — все эти пышнотелые Ким Кардашьян и Опра Уинфри, пропагандировавшие бодипозитив, бросились худеть, и благополучно похудели. Список похудевших звезд огромен, и наши, и зарубежные — все хвалятся новыми своими стройными телами, вроде как и позабыв и о «натуральности», и о «бодипозитивности».

Вообще, конечно, «натуральным» — толстым, неухоженным, одетым кое-как, быть куда проще, чем соблюдать диету, тратить деньги на косметику по уходу и дорогое окрашивание методом «эйр-тач», ходить в спортивный зал и там прокачивать мышцы… Но ведь надо, как говорили раньше, «держать спинку». Даже если ты уже не ягодка первой свежести. Но все еще — ягодка.

И очень плохо, что люди известные и популярные, декларируя на словах отказ от ухода за собой, для обывателя планку лукаво занижают. Обыватель ведь ленив и с радостью согласится с тем, что можно быть полным, седым, и что такого, главное — любить себя.

Только вот, к сожалению, любить свое тело и значит — обязательно ухаживать за ним. А то, что говорят бьюти-блогеры и звезды, надо делить на 10, если не на все 100. Они могут завтра сказать, что и зубы чистить не нужно, дескать, желтый налет — это очень натурально и бодипозитивно.