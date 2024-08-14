Ирина Шейк в бикини прокатилась на детской машинке

Супермодель Ирина Шейк снялась в купальнике на детской машинке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ирина Шейк в крошечном черном бикини проехалась на детской машинке по саду. Образ дополнили сланцы, кепка и золотой браслет. Волосы она распустила и сделала легкую волну. На других фото она позировала топлес, а также показала, как проводит отпуск за городом.

Ирина Шейк живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. Недавно Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с наследницей.

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На прошлой неделе Ирина Шейк стала лицом нового выпуска корейского журнала Vogue. Супермодель позировала в фиолетовой юбке, свитшоте на молнии и куртке с меховым воротником. На другом фото звезда подиумов примерила более мужской образ — серые брюки, голубой топ и строгий синий жакет. Однако поклонники не оценили наряд Ирины Шейк. Интернет-пользователи заявили, что им хотелось бы видеть знаменитость в более женственных образах.

Ранее Ирина Шейк снялась в шубе на кожаное белье.