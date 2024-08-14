Варвара Шмыкова снялась в трикотажном платье без белья

Звезда сериала «Чики», актриса Варвара Шмыкова снялась в трикотажном платье и высказалась о фигуре. Профессиональным снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Варвара Шмыкова позировала в кремовом трикотажном платье с открытыми руками и плечами. Она также отказалась от нижнего белья. В посте она высказалась о фигуре.

«Я помню из детства, как я с восторгом смотрела на мамину фигуру, ее загорелую кожу и сильные руки. Мне казалось, что вот она — настоящая женщина. С годами стало ясно, что внешность — это лишь вершина айсберга», — написала она.

Варвара Шмыкова родила сына 11 июня. Она назвала мальчика Лукой. Отец малыша — второй супруг Шмыковой, диджей Даниил Радлов. Пара сыграла свадьбу в 2022 году.

Первым супругом Варвары Шмыковой был кинооператор Евгений Козлов. У бывших супругов есть сын Корней, который родился в Лос-Анджелесе. О разводе артистки с первым мужем стало известно после новости о ее романе с Радловым.

Шмыкова известна по ролям в таких кинопроектах, как «Чики», «Нелюбовь», «Трое», «Люся» и короткометражке «Варя». О том, что актриса станет матерью во второй раз, она сообщила в марте 2023 года.

Ранее Варвара Шмыкова пожаловалась на хейтеров в соцсетях.