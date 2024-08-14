Модель Эльза Хоск снялась в купальнике за 60 тысяч рублей

Бывший «ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск снялась в купальнике. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Модель Эльза Хоск позировала в слитном купальнике с фирменным принтом Burberry. Стоимость купальника на официальном сайте составляет €598 (около 60 тысяч рублей). Образ она дополнила бомбером и коричневой кожаной сумкой. Съемка прошла на берегу океана.

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С 2015 года модель Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.

Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье». Модель не раз поддерживала и российские бренды. Недавно она снялась с сумкой 12Storeez.

Ранее Эльза Хоск снялась без одежды на песке у океана.