Звезда «Друзей», актриса Кортни Кокс разгневала дочь Коко Райли Аркетт из-за одежды. Об этом сообщает Page Six.

© Кадр из сериала "Друзья"

Оказалось, что Кортни Кокс не сохранила одежду из 90-х для дочери.

«Смешной факт — она не хранила для меня ничего. Это очень грубо. Все с восхищением говорят мне об одежде мамы того времени, а мне приходится отвечать, что у нее больше нет этих вещей», — рассказала Коко Райли Аркетт.

В прошлом году Кортни Кокс стала героиней подкаста Gloss Angeles. Во время беседы звезда сериала «Друзья» призналась, что переборщила с омолаживающими инъекциями, пытаясь повернуть время вспять и остановить старение. По словам актрисы, ей казалось, что она выглядит хорошо, но она не понимала, что другие люди видят ее совсем иначе.

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«Вы не понимаете, как это выглядит со стороны, и просто делаете еще больше филлеров, а потом их приходится удалять. Я думаю, что многое испортила в своем лице. Но, к счастью, сейчас я смогла избавиться от большей части филлеров», — призналась тогда Кортни Кокс.

Ранее Кортни Кокс снялась в купальнике.