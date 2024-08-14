Тина Канделаки снялась с сумкой за 2 миллиона рублей

Журналистка Тина Канделаки показала образ с дорогостоящей сумкой. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Тина Канделаки позировала в белом платье с разрезами. Образ дополнила желтая сумка Birkin от бренда Hermes. Стоимость изделия составляет около $18 тысяч (около 2 миллионов рублей). Она также надела черные сланцы, соломенную шляпу и солнцезащитные очки.

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Телеведущая регулярно публикует посты о том, как поддерживает себя в форме и продлевает молодость кожи с помощью различных процедур. Знаменитость пропагандирует здоровый образ жизни, отмечая, что занимается спортом каждый день и не пропускает тренировки без серьезных уважительных причин. По словам звезды, ей важно ощущать себя сильной и выносливой в любом возрасте.

Продюсер говорила в личном блоге, что поправляется от одного взгляда на сладкое. По признанию Канделаки, ей генетически не повезло иметь стройную фигуру, поэтому она упорно работает над собой последние 20 лет.

Ранее Тина Канделаки посетила Казанский зоопарк.