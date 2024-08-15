52-летняя София Вергара снялась в прозрачном корсете для журнала

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара снялась в откровенном образе для журнала Variety. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенном фото 52-летняя звезда «Грисельды» предстала в бело-черных брюках и прозрачном корсете, оформленном кружевами. Вергара позировала перед камерой с макияжем, сделанном в стиле smoky eyes, и распущенными волосами.

Кроме того, за время съемки знаменитость примерила красное облегающее платье с длинными рукавами. К данному образу она подобрала остроносые белые туфли.

Ранее в июле София Вергара поделилась новыми фото с отдыха в Италии и удивила фанатов. Тогда актриса запечатлела себя в платье с глубоким декольте и с минимальным количеством макияжа на лице.