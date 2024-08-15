Дочь Александра Серова поделилась советами, как быстро похудеть

Дочь народного артиста России Александра Серова поделилась советами, как быстро похудеть. Певица Мишель Серова рассказала в соцсетях, что ей помогает поддерживать себя в форме.

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«Пока я делаю аппаратные массажи и стараюсь устраивать разгрузочные дни — с легким ужином или даже без. Обычно минус 500-700 граммов сразу. Ну и потом желательно еще пару дней так, чтобы добить 1-1,5 кг. Точно могу сказать, что зимой я весила меньше, чем сейчас. Фитнес-марафоны давно не делала, последний раз был весной. Все лето не хочу спортом заниматься. Но начну с осени», — призналась исполнительница.

По словам артистки, она склонна к отекам, поэтому ей тяжело поддерживать «подсушенность». Из-за этого Серова отказалась от сильно соленой пищи и алкоголя.

Певица отмечала, что положительный эффект на ее фигуру оказали и обычные «дела по хозяйству», а также забота о детях. Дочь народного артиста считает, что самое сложное в восстановлении после родов — отказаться от «запрещенки», а с физической активностью у матерей не бывает проблем.

Артистка вместе с мужем бизнесменом Романом Жуковым воспитывает двоих детей: в сентябре 2020 года у супругов появилась дочь Мия, а в феврале 2022 года — сын Макар. Серова признавалась в личном блоге, что отец изменился после рождения внуков. По мнению певицы, он стал более чутким и душевным, а также перестал ее воспитывать и ругать, как ребенка, осознав новый статус.