«Эмили в Париже» Лили Коллинз вышла в свет в пикантном платье без бретелек

Актриса сияла на ковровой дорожке светского вечера.

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Англо-американская актриса и модель Лили Коллинз минувший вечер провела на светском мероприятии в Лос-Анджелесе. Главная героиня сериала «Эмили в Париже» посетила премьерный показ нового сезона проекта. На ковровой дорожке артистка блистала в ослепительном наряде без бретелек. Соответствующими снимками поделились журналисты издания Daily Mail.

Присутствующие на светском событии фотографы запечатлели Лили в приподнятом настроении. 35-летняя актриса позировала в пикантном платье без бретелек. Черный наряд с эффектной зоной декольте выгодно подчеркнул формы девушки. Коллинз решила свести к минимуму количество аксессуаров. На артистке были лишь серебряные серьги-капли и обручальное кольцо с бриллиантом. Стилисты гладко уложили волосы знаменитости, а визажисты сделали ей легкий макияж с акцентом на губы. Напомним, Лили Коллинз связала себя узами брака с режиссером и сценаристом Чарли Макдауэллом в сентябре 2021 года.

Свадебное торжество состоялось в живописном американском штате Колорадо. Актриса была похожа на героиню сказки в своем кружевном платье с высокой горловиной и вуалью.