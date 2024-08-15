Хирург рассказал о самых рискованных пластических операциях

О том, какие операции требуют тщательного подхода, рассказал доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике Тигран Алексанян.

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Эксперт подчеркнул, что даже довольно простые операции в руках неквалифицированных врачей могут быть выполнены небрежно, по шаблону, с последующими осложнениями. Поэтому важно тщательно выбирать врача и клинику, изучая отзывы и рекомендации. Ведь речь идет не только о внешности, но и о здоровье.

Врач объяснил, что ринопластика несет определенные риски. Важно учитывать анатомические особенности, а также сохранить возможность полноценно дышать.

Броулифтинг — это довольно популярная сегодня операция по коррекции бровей, так как, приподняв верхнюю зону лица, можно омолодить весь образ. Но здесь легко переборщить и тогда пациентка получит удивленный или, наоборот, нависший взгляд. Такое вмешательство должно быть ювелирным.

Врач добавил, что многие хотя удалить комки Биша, чтобы иметь впалые щеки. Но эту популярную операцию нужно проводить только по показаниям, так как это вмешательство может визуально состарить лицо, передает RuNews24.ru.

Какие пластические операции стоит сделать в этом возрасте, «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга, кандидата медицинских наук Вячеслава Балкизова.