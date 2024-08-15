Собаку Деми Мур сняли в сумке за $14 тысяч

Чихуахуа голливудской актрисы Деми Мур появилась на обложке спецвыпуска журнала Vogue, который был посвящен собакам звезд и назван Dogue. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На обложке Пилаф была запечатлена в бриллиантовом браслете вместо ошейника. На другом фото собака сидела в коричневой сумке Hermès Birkin, стоимость которой около $14 тысяч. Автором съемки выступил фотограф Райн Лоури.

Журнал также опубликовал снимки собак Сидни Суини, Билли Айлиш, Сиары, Мэрайи Кэри, Тома Брауна и других знаменитостей.

В июне Деми Мур и ее дочь Скаут Уиллис пришли на показ весенне-летней коллекции Dior Homme. Актриса предпочла костюм с мини-юбкой, жакетом и рубашкой. Образ дополнили белые босоножки и большая сумка. В руках она держала свою собаку породы чихуахуа. Скаут Уиллис вышла в свет в мини-платье с анималистичным принтом, темно-коричневой жилетке, белых носках и черных кожаных лоферах.

В июле Деми Мур снялась в купальнике. Она была запечатлена в белом бикини, которое дополнила темно-синей кепкой и черными сандалиями Birkenstock. Голливудская актриса позировала вместе со своей внучкой Луэттой на пирсе.

Ранее Тина Канделаки показала образ с сумкой за 2 миллиона рублей.