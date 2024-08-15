Модель Крисси Тайген показала шрам на теле после пластики

Американская модель Крисси Тайген показала шрам на теле после пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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38-летняя манекенщица записала в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором предстала в облегающем платье черного цвета, оформленном глубоким декольте. Она рассказала, что собралась на романтический ужин со своим мужем, певцом Джоном Леджендом.

«Свидание! Очень редко, но это случается», — сказала знаменитость.

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Когда артист подошел к Тайген, она показала на камеру шрам на правой груди, приобретенный после подтяжки.

«Он исчезает», — уточнила она.

Известно, что Тайген прибегнула к хирургическому вмешательству в 2020 году. Тогда она удалила импланты спустя 14 лет после операции по увеличению груди. По ее словам, в 20 лет она хотела выглядеть более желанной.