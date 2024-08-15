Визажист посоветовала школьницам сделать макияж с контурингом

Последняя школьная линейка — это повод поразить одноклассников новым образом и попробовать что-то особенное в макияже. Главное — не перестарайся и подчеркни лишь свою естественную красоту, не перегружая кожу косметикой. Визажист-эксперт «ИЛЬ ДЭ БОТЭ» Юлия Оголенко рассказала «Газете.Ru», как сделать трендовый макияж на 1 сентября.

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«Первый и главный этап — подготовка кожи. Очищение и увлажнение — самые важные этапы для молодой кожи. Тщательно умойся муссом или пенкой, протри лицо ватным диском с увлажняющим лосьоном и нанеси базу под макияж», — начала эксперт.

Визажист советует нанести тон на очищенную кожу.

«Нанеси тональный крем тонким слоем с помощью влажного спонжа — или используй BB-крем, предварительно немного разогрев его в руках. Аккуратно растушуй, особенно в области челюсти и шеи, чтобы граница нанесения не была заметна», — рассказала она.

Следующий шаг, по ее мнению, — контуринг.

«Добавь легкие румяна на яблочки щек, аккуратно растушуй для естественного эффекта. По периферии лица крупной пушистой кистью нанеси бронзер, чтобы подчеркнуть загар после долгих солнечных каникул», — добавила Оголенко.

⁠Что касается глаз, здесь визажист советует сделать легкий нюд с акцентом на ресницах.

«На внешнем уголке глаза создай небольшую тень с помощью более темного оттенка, остальное подвижное веко покрой светлыми тенями. Мягкий карандаш-кайал поможет визуально сделать ресницы гуще — для этого прокрась им межресничное пространство и только после этого наноси тушь. Брови достаточно уложить фиксирующим гелем, слегка подкрасить карандашом в тон и очертить кончик — помни, что он не должен быть ниже начала брови», — рекомендовала эксперт.

И последний штрих — губы и фиксатор для того, чтобы макияж «не потек» к концу линейки.