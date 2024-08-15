Косметолог объяснил, почему могут выпадать ресницы

Выпадение ресниц — настоящая трагедия для любой женщины. Иногда причина вовсе не в проблемах со здоровьем, а в наших привычках, которые и ухудшают ситуацию. Косметолог Ирина Логинова подсказала нам вероятные причины потери ресниц, о которых вы могли и не догадываться.

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Вы слишком активно смываете макияж

Конечно, без тщательного очищения никуда, но использование некоторых средств для снятия макияжа может спровоцировать куда больше проблем, чем сухая кожа. Пенки и гели совершенно не подходят для чувствительной кожи век, очень важно грамотно подобрать средство. Как правило, для снятия макияжа с глаз косметологи, в том числе наш эксперт, рекомендуют двухфазное средство на основе масла. Такой состав позволяет и качественно снять любые средства с век и ресниц, и избежать лишнего трения, которое и может провоцировать активное выпадение.

Вы не смотрите на срок годности

Средства для макияжа глаз портятся одними из первых. Просроченный карандаш или тушь могут всего за пару часов вызвать сильную аллергию. Ирина:

«Я настоятельно рекомендую обратить внимание на гипоаллергенные составы, которые сегодня все чаще появляются на рынке декоративной косметики, это будет дополнительной защитой для век даже если срок годности будет подходить к концу».

И да, срок годности отсчитывается с момента, когда вы открыли флакон. Напоминаем, что тушь для ресниц хранится не дольше трех месяцев.

Вы трете глаза и не замечаете

Постоянно протираете глаза и теряете ресницы? Здесь есть прямая связь. Реснички в принципе не рассчитаны на жесткое воздействие, поэтому любые прикосновения к векам могут провоцировать потерю и истончение ресниц. К слову, наш эксперт рекомендует быть аккуратнее и с массажами по типу лимфодренажного, так как он также затрагивает область век, а значит, вам придется регулярно «беспокоить» и так слабые реснички. Постарайтесь без дела не прикасаться к глазам.

Вы наращиваете ресницы, игнорируя «звоночки» от организма

На первый взгляд, наращенные ресницы — отличная замена туши и ламинированию, ведь не нужно каждый день использовать средства для снятия макияжа, да и риски аллергии минимальны. Тем не менее любой грамотный косметолог вас предупредит — даже небольшой объем наращенных ресниц оказывает нагрузку на ваши собственные. Ирина:

«Будьте готовы к тому, что при коррекции вы будете терять свои собственные реснички, пусть немного, но при регулярном выпадении они заметно проредятся».

Если вы не можете похвастаться длинными и крепкими ресницами, подумайте, стоит ли игра свеч — красивые искусственные приведут к долгому лечению и восстановлению того минимума собственных, который был изначально.