Косметолог объяснил, как безопасно пользоваться ретинолом

Считающийся многими настоящей звездой ухода за кожей ретинол обладает огромным количеством преимуществ. Он ускоряет обновление клеток эпидермиса, закупоривает поры, отшелушивает и усиливает выработку коллагена, борясь с образованием мелких морщин. Все эти преимущества делают его волшебным многозадачным средством. Кроме того, он доступен в различных форматах от рецептурных до безрецептурных — и в виде сывороток и увлажняющих средств.

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При такой популярности, между тем, стоит задуматься: а может ли быть слишком много хорошего? Что будет, если использовать чересчур много ретинола? И сколько это — слишком много?

Что такое ретинол?

Ретинол — это производное витамина А, которое, как известно, помогает регулировать синтез клеток кожи и стимулирует выработку коллагена. Его также можно использовать для уменьшения высыпаний и пятен. Ретинол входит в семейство ретиноидов — класс препаратов, которые часто назначают для лечения акне.

Как часто и в каких количествах следует использовать ретинол?

Хотя ретинол можно использовать каждый вечер, вначале стоит применять его всего два-три раза в неделю, чтобы обеспечить переносимость.

«Как правило, лучше начинать с низкой концентрации, нанося на все лицо только количество размером с горошину, и постепенно увеличивать частоту применения по мере переносимости. В зависимости от типа вашей кожи может потребоваться несколько недель, чтобы привыкнуть к регулярному использованию ретинола», — объясняет косметолог Арина Дурова.

Перейдите на ежедневное использование

При условии, что ваша кожа привыкла, можно переходить к следующему правилу: регулярность. Так вы увидите больше результатов — при условии, что вы используете средство с ретинолом правильно.

«Вы должны наносить сыворотку или крем постоянно, в идеале — каждый вечер. Концентрация ретинола — это фактор, определяющий, могут ли возникнуть побочные эффекты. Я рекомендую метод "начинай с малого и иди медленно", при котором вы постоянно используете средство низкой силы и постепенно увеличиваете дозу», — рассказывает Арина.

Повышайте концентрацию при хорошей переносимости

Лучший тип и количество ретинола для начала зависит от типа вашей кожи и ее проблем.

«Например, если вы используете ретинол для лечения акне, вам, скорее всего, стоит начать с более высокой дозы, например, 0,1 процента, или, возможно, даже с рецептурного ретиноида, — говорит Арина. — Если ретинол требуется в косметических целях, начните с очень низкой цифры, например, 0,05%, и после использования одного флакона, тюбика или ампулы попробуйте перейти на следующую доступную степень. Терпение окупится, так как со временем формируется толерантность, а медленный переход снизит вероятность воспаления».

Каковы побочные эффекты ретинола?

Это характерные реакции кожи — раздражение, покраснение, шелушение и чувствительность к солнцу. Обладатели чувствительной кожи чаще сталкиваются с побочными эффектами, а некоторые могут не заметить их вовсе. Вы также можете испытывать сильную сухость или зуд, а также чувство жжения.

Продолжительность симптомов зависит от типа вашей кожи и силы ретинола, который вы применяли.

«Раздражение от ретинола, как правило, проходит примерно через три-четыре дня после прекращения использования средства», — утверждает Арина.

Что может произойти, если вы используете слишком много ретинола?

В некоторых случаях может развиться химический ожог — раздражающий контактный дерматит, который может возникнуть в результате использования слишком большого количества ретинола, особенно в местах с более тонкой кожей, например, вокруг рта и глаз.

Как лечить ожог или повреждение от ретинола

Как только вы заметили любую негативную реакцию на лице, немедленно прекратите использование ретинола, не доводя до ожога — это позволит кожному барьеру восстановиться. Кроме того, чтобы дать лицу отдохнуть от ретинола, косметолог советует использовать щадящий уход за кожей. Это означает умывание лица мягким очищающим средством без отдушек и нанесение увлажняющих компонентов, таких как гиалуроновая кислота и смягчающий увлажняющий крем.

«Не забывайте о солнцезащитном креме, так как ретинол всегда усиливает риск повреждений от ультрафиолета», — добавляет она.

Еще одна хитрость, позволяющая избежать раздражения, — это нанесение ретинола «сэндвичем», особенно если у вас чувствительная кожа.