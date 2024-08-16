«Выгляжу на все 46». Кристина Асмус раскритиковала свои фото

Актриса часто получает неоднозначные отзывы на свои фотографии, хотя выглядит, признаться, всегда сногсшибательно. Дело в том, что не все четыре с лишним миллиона подписчиков могут оценить эксперименты Кристины Асмус с внешностью. Да и артистка, если честно, сама провоцирует фолловеров: например, сделав короткую стрижку, она начала называть себя Серегой.

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Сама Кристина, впрочем, считает, что в критике ее внешности виноваты фотографы. Получив официальные снимки с одного из светских мероприятий, она задумалась: «Почему? Почему всегда на фотографиях с мероприятий я выгляжу как тетя? В жизни я уверенно держу свои 47 килограмм, размер 18XS, и мне больше 8 лет не дашь. А как пришлют фото, так на все свои 46. Хоть вообще никуда не ходи». Однако кадрами, которыми актриса поделилась накануне, она довольна и даже сделала комплимент фотографу, назвав его «огоньком».

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Напроситься на комплименты у Кристины вышло. «Вот неправда. Ты выглядишь как роскошная девушка, в глазах которой опыт, глубина и уязвимость», «Всегда классная», «Как тетя вы выглядите в "Интернах", а сейчас бомба», «По мне, так стрижка очень идет», — написали фолловеры. Нашлись, конечно, и те, кто продолжил шутить про Серегу и настаивать на том, что короткая стрижка актрису старит. Но всех фолловеров — и хейтеров, и поклонников — объединяет одно: интерес к фигуре Асмус. Она, к слову, давненько не комментировала свои формы, хотя за последнее время заметно подкачалась.