Эксперт рассказал, как создать современный офисный стиль

Уже через пару недель наступит осень, готовы ли вы вернуться к коллегам после летнего отпуска стильно? Имиджмейкер Виктория Светличкова подсказала, как собрать суперсовременный офисный «лук» и каждый день быть в тренде.

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Костюм — наше офисное все

Конечно, можно обойтись и кардиганом с простой блузкой, но о стиле, тем более в современных реалиях, здесь речи нет. Монохромный костюм будет всегда вашим спасением, если у вас немного времени на подбор вещей. Кроме того, однотонный костюм — тренд последних двух сезонов. Цвет костюма наш эксперт советует подбирать, отталкиваясь от жесткости дресс-кода в вашей компании.

Аксессуары

Без них точно не обойтись, если вы планируете поражать своих коллег знанием трендов. Речь не только о ювелирных украшениях, но и акцентах в образе в виде шарфов, платков, поясов и обуви, которой стоит уделить особое внимание. У вас должно быть несколько вариантов обуви для каждого из офисных образов. В осеннем гардеробе вас спасут укороченные ботинки кремового оттенка, которые подходят и под джинсы, и под светлые брюки. Также стоит присмотреть лодочки на среднем каблуке, а также лоферы и белые кеды для более расслабленных дней в офисе.

Многослойность

Старайтесь набивать руку в многослойных образах, которые всегда смотрятся дорого и стильно, но при условии, что вы собрали все вещи правильно. К плюсам многослойных луков можно отнести возможность комбинировать ваши привычные вещи без лишних затрат, при этом вы можете собрать уникальный образ, который точно оценят ваши коллеги.

Платья

Забудьте про скучный футляр! Ему на смену приходят женственные модели из струящихся тканей, а также уже ставшие классическими трикотажные платья. Смотрите, чтобы фасон не просто возглавлял тренды, но и подчеркивал все плюсы вашей фигуры, это даже важнее актуальности самой модели. С платьем, как и с костюмом в офис, вы можете быть уверенной, что не выбиваетесь из установленных стильных правил компании.

Принты

Если дресс-код не ставит жестких ограничений, вы можете использовать практически любые принты. Наш эксперт рекомендует не миксовать больше трех сложных принтов в одном образе, однако геометрия и анималистика вполне способны ужиться в едином «луке», если вы используете их в аксессуарах.