Актриса София Вергара стала лицом нового выпуска журнала Variety. Снимком издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На обложке журнала она позировала в облегающем красном платье и белых туфлях с острыми носами. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали макияж с розовой помадой. На страницах глянца актриса также снялась в «голом» корсете из черного кружева и бело-черных брюках.

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В июле 2023 года звезда «Американской семейки» София Вергара и актер Джо Манганьелло расстались после семи лет брака.

«Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни», — говорилось в официальном заявлении бывших супругов.

В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын Маноло Гонсалес-Риполль Вергара. В 2015 году актриса вышла замуж за актера Джо Манганьелло.