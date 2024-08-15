Три совета для красивой фигуры

Многие при слове «похудение» представляют себе жесткие ограничения и постоянный голод. Однако на самом деле это не так. Нужно всего лишь почаще заменять вредные продукты более полезными. А еще необходимо помнить о двух простых правилах.

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Научитесь правильно заменять вредные продукты. Процесс похудения обязательно замедлится, если вы часто будете употреблять кондитерские изделия. Однако не отказывайтесь совсем от сладкого. Конфеты, печенье и тортики с пирожными можно заменять ягодами. Хлеб заменяйте овощными «кружочками» или листьями салатов, которые послужат основой для бутербродов.

Также важно научиться правильно пить воду. Худеющему человеку в сутки нужно выпивать минимум полтора литра воды. Вода нормализует обмен веществ и блокирует чувство голода.

Последний совет — помните о физической активности. Занятия спортом и простые прогулки способствуют похудению, поэтому почаще выбирайтесь из дома.

Ранее эндокринолог Видновской КБ Мария Калошина в беседе с NEWS.ru заявила, что полноценный восьмичасовой сон необходим для нормального функционирования организма человека. Правильный сон, по ее словам, в том числе поможет похудеть без вреда для здоровья.