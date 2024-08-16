Кристина Агилера снялась в мини-платье для модного журнала

Американская певица Кристина Агилера снялась в откровенном образе для модного журнала Glamour. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

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На размещенном фото 43-летняя певица предстала в белом платье длины мини, приспустив с плеч плотную ткань того же цвета. Она позировала на пляже, отказавшись при этом от бюстгальтера. Визажисты сделали ей нюдовый макияж с акцентом на губы. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в аккуратные локоны.

Кроме того, за время съемки знаменитость примерила сияющий комбинезон фиолетового цвета, оформленный глубоким декольте и капюшоном. Также она показала фигуру в черном платье-сетке, сквозь ткань которого виднелось нижнее белье.

Ранее в июле Кристина Агилера пришла на вечеринку Dolce & Gabbana и подверглась критике в сети.