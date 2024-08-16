Визажист объяснила, как скорректировать овал лица с помощью румян

Лицо круглой формы будет лучше смотреться, если растушевывать румяна под скуловой костью, а треугольное можно скорректировать созданием румянца на скулах и висках. Об этом Москве 24 рассказала свадебный стилист, визажист Эля Тюменова.

По ее словам, румяна нужно обязательно использовать в макияже, ведь они помогают не только сделать лицо более свежим и отдохнувшим, но и слегка скорректировать его форму.

Наносить их лучше всего пушистой кистью из ворса белки или козы. Если лицо овальное, распределять "румянец" следует выше скуловой кости – это придаст лицу точеность, пояснила визажист.

На круглое лицо румяна лучше наносить по линии от уха до середины щек, растушевывая средство под скуловой костью. Таким образом получится слегка его вытянуть. Эля Тюменова, свадебный стилист, визажист

Скорректировать треугольную форму можно, если нанести румяна на скулы и виски, слегка растушевывая границы.

"Если же лицо имеет форму квадрата, советую растушевывать румяна в области чуть ниже середины щек. Это поможет придать лицу эффект более мягкого овала", – пояснила эксперт.

Самое главное – не перебарщивать при нанесении и использовать совсем немного средства, чтобы образ выглядел естественным, заключила Тюменова.

Ранее визажист-стилист Татьяна Кузьмина рассказала о правилах макияжа при опущенных уголках глаз. Например, она посоветовала создавать восходящую линию с помощью теней, делая растушевку по направлению к виску, чтобы визуально приподнять глаз.