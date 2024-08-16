61-летняя Лиза Ринна выложила фото в ярком бикини

Популярная американская телеведущая и актриса Лиза Ринна поделилась снимком в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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61-летняя звезда телесериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» позировала у озера в бикини зеленого цвета. Яркий плавательный костюм дополняли махровые бежевые шорты. Знаменитость также надела солнцезащитные очки и повязку на голову.

В то же время на другом фото Ринна была запечатлена в аналогичном купальнике и соломенной шляпе. Она показала поклонникам фигуру, стоя на причале у водоема.

В июле Ринна также снялась в откровенном образе в честь Дня независимости США.