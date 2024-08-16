Дерматолог предостерегла от обрезания кутикулы на маникюре

Для многих обрезание кутикулы при уходе за ногтями рук и ног – обыденная процедура. Многие проводят ее самостоятельно, либо заказывают такой уход в салоне. Однако, предупреждают врачи, обрезать кутикулу – не безопасно: для того, чтобы ногти выглядели ухоженными, лучше использовать другой способ.

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Кутикула – это тонкий слой клеток кожи, расположенный у основания ногтей на руках и ногах. Она выполняет защитную функцию – служит барьером, который предотвращает попадание бактерий, грибков и других вредных микроорганизмов в матрикс ногтя, где начинается рост нового ногтя.

Уход за кутикулой – это, прежде всего, ее увлажнение. Открытые трещины на сухой кутикуле могут стать воротами для проникновения бактерий и грибка, что приведет к воспалению и инфекции. А это, в свою очередь, помешает росту здорового ногтя. Для увлажнения кутикулы следует использовать специальное масло или крем.

Обрезать кутикулу не рекомендуется, поскольку это ведет к нарушению ее защитных функций. Вместо этого специалисты рекомендуют ее отодвигать:

«Сначала смочите руки в теплой мыльной воде, чтобы смягчить кожу. Затем аккуратно отодвиньте кутикулу деревянной или резиновой палочкой для кутикулы – при этом, важно не прикладывать слишком много усилий», – советует в WG доктор Мариса Гаршик, д.м.н, дерматолог MDCS Dermatology. Завершить процедуру следует нанесением масла или крема.

Чтобы предотвратить повреждение кутикулы, рекомендуется увлажнять ее и избегать агрессивных химикатов. Также важно воздерживаться от кусания или ковыряния кутикулы и ногтей. Если кутикула инфицирована, она покраснеет, начнет болеть, отекать – и в этом случае важно обратиться к врачу и начать лечение.