Правда ли, что ногтям нужно «дышать»: мифы о маникюре

Вреден ли лак для ногтей? Этим вопросом, пожалуй, задавалась каждая девушка. Но еще более спорный вопрос — нужны ли ногтям перерывы между покрытиями, чтобы «подышать»? Эксперты к такой формулировке относятся с долей иронии.

© Super.ru

«У ваших ногтей нет легких», — пошутил Крис Адигун, дерматолог, специализирующийся на заболеваниях ногтей, в беседе с NYT.

По мнению врача, идея о том, что ногтям нужно отдыхать от лака, на самом деле является мифом.

При этом эксперт советует внимательно осматривать ногтевые пластины каждый раз после снятия лака, чтобы вовремя заметить любые потенциально опасные изменения, которые могут произойти под слоем краски. Например — если начинает развиваться грибок. К слову, навредить ногтям может не сам лак, а агрессивные методы его удаления.

Дерматолог Адам Рубин также подтвердил безвредность лаков изданию.

«В традиционном лаке для ногтей нет ничего, что могло бы нанести прямой вред вашим ногтям на руках и ногах. Но есть некоторые косметические проблемы, которые могут возникнуть, если вы будете красить ногти слишком долго, например, несколько недель подряд», — рассказал эксперт.

Специалист объяснил, что некоторые лаки для ногтей, в частности темные или красные, могут окрашивать поверхность ногтей.