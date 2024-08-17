Стилист назвал трендовый ремень этой осени

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самый модный ремень осени. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Модная Заметка. Самый актуальный ремень этой осени Chloe», — написал Рогов.

Он также проиллюстрировал вариант — ремень на золотой цепочке с крупным логотипом бренда спереди.

Недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

На днях ведущий «Модного приговора» высмеял образ Леди Гаги. Александр Рогов опубликовал фото, на которых американская певица позировала в белом рваном платье с инопланетными элементами, а Катя IOWA — в синем комбинезоне с топом.