Барбадосская певица Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья SavageXFenty. Снимками она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Знаменитость позировала в кружевном комплекте черного цвета, который дополняли пояс и чулки. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках, а из аксессуаров на ней были бриллиантовый браслет и несколько колец.

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Стилисты сделали исполнительнице укладку с эффектом мокрых волос, а визажисты нанесли на лицо макияж в нюдовых оттенках.

В июле Рианна попала на обложку журнала Perfect в бикини.