В Курской области в 20-й раз за день объявляли ракетную опасность

КУРСК, 17 августа. /ТАСС/. Сирену ракетной опасности включали в Курской области в 20 раз за день, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Алексей Смирнов.

"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

Позже он заявил об отмене ракетной опасности. 20-я за день угроза ракетной опасности объявлялась в регионе в 23:58 мск.

В новость внесены изменения (00:09 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности.