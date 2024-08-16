Химик предупредил, какой лак для волос нельзя использовать

Лаки для волос могут содержать потенциально опасные для человека этиловый спирт, пленкообразователи и аллергены, рассказала NEWS.ru старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова. Она отметила, что лаки для волос могут быть опасны для аллергиков и астматиков.

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"Компоненты лака для волос могут представлять опасность для человека. Например, этанол, играющий роль растворителя, пересушивает волосы, повышая ломкость. В составе качественных лаков обычно неспиртовые растворители. Качественные имеют нейтральный, еле ощутимый запах. Сильный и резкий запах — признак низкого качества лака. Лаки для волос особенно опасны именно для аллергиков и астматиков", — заявила Дроганова.

По ее словам, в состав любого лака входят пленкообразователи, помогающие фиксировать прическу. Как подчеркнула специалист, при чрезмерном использовании они закупоривают поры кожи на голове, что приводит к нарушению работы сальных желез и, как следствие, появлению раздражения и перхоти.

"Ряд компонентов лака может вызывать раздражение кожи головы и аллергию у людей с чувствительной кожей. Вещества, содержащиеся в составе лака, могут вызвать ощущение дискомфорта, боль или сухость в горле, головную боль, тошноту, слезотечение, искажение зрения, приступы аллергии и астмы", — подытожила Дроганова.

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