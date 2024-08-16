Эксперт объяснил, какой состав масла для лица является лучшим

Лучшими маслами для лица являются персиковое, шиповниковое и кокосовое, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. Он отметил, что эти средства смягчают кожу, а также улучшают ее упругость.

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"Персиковое масло богато антиоксидантами, витаминами и жирными кислотами, помогает увлажнить и смягчить кожу, улучшает ее текстуру и упругость. Шиповниковое масло содержит высокий уровень витамина С, который помогает выравнивать тон кожи, уменьшать пигментацию и стимулировать синтез коллагена", — заявил Опарин.

По его словам, кокосовое масло обладает антивоспалительными свойствами, помогает увлажнить и успокоить кожу, а также уменьшить покраснения и убрать раздражения. Как подчеркнул специалист, масло жожоба богато витаминами E и группы B, помогающими увлажнить кожу, уменьшить воспаления и сухость.

"Масло жожоба богато витаминами E и группы В, которые помогают увлажнить и питать кожу, уменьшить воспаления и сухость. Масло виноградных косточек обладает успокаивающими и антисептическими свойствами, помогает бороться с воспалениями, уменьшить стресс и улучшить общее состояние кожи", — подытожил Опарин.

Ранее косметолог Мадина Байрамукова рассказала, что женщинам старше 50 лет важно правильно очищать кожу лица. По ее словам, также рекомендуется использовать сыворотки и увлажняющие кремы. Врач отметила, что для женщин старше 50 лет полезны сыворотки, в которых содержится высокая концентрация активных компонентов.