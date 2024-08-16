Тренд сезона: восемь приталенных жакетов, которые сделают вас еще стройнее

Устали от расслабленного кроя, который вот уже несколько лет является неотъемлемой частью нашей жизни? Что ж, дизайнеры не так давно «разрешили» носить силуэтные вещи вроде приталенного пиджака. Конечно, такие модели не пришли на замену мешковатому оверсайзу (не так-то просто сместить его с пьедестала), но все же элегантная женственность постепенно выходит из тени.

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Жакет с акцентом на талии выгодно подчеркивает изгибы тела. И не важно, какое поясное изделие вы выберете: брюки-палаццо, макси-юбку или даже бриджи — заветный силуэт «песочные часы» вам гарантирован. Что касается моделей, тут стоит обратить внимание не только на классику. Креативные варианты, например, с «полукруглыми» рукавами или с защипами, стройнят еще больше.

Увеличенная линия плеч — еще один тренд, который не следует обходить стороной. Особенно актуально он смотрится в кожаном исполнении. Что касается длины, то здесь уместны позиции как до середины бедра, так и укороченные в стиле 50-х годов прошлого столетия. Цвет? Почему бы не впустить в свой гардероб самые модные этой осенью оттенки вроде винного и хаки? Если, конечно, вы этого еще не сделали.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru