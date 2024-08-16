Сумка в виде птицы и самый красивый мужчина российской авиации: видеодайджест

Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Назван самый красивый мужчина российской авиации.

Самым красивым мужчиной российской авиации назван бортпроводник «Аэрофлота» Даниил, ролик с которым стал вирусным в соцсетях в июле. Внимание привлек ролик, на котором бортпроводник Даниил проводит инструктаж по безопасности в самолете.

Кайли Дженнер обругали в Сети за откровенное фото на праздничном торте.

Пользователи соцсети обратили внимание на снимок, на котором запечатлен упомянутый торт. Видно, что на его поверхности нанесен портрет Дженнер. На фото она позирует в сияющем серебристом платье с глубоким декольте.

Внешность 68-летнего Мела Гибсона в шортах оценили в сети.

68-летний артист посетил церемонию вручения премии актеру Винсу Вону на голливудской «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Пользователи оценили его образ в комментариях.

Сумка в виде канарейки за 69 тысяч рублей стала трендом у звезд.

Речь идет о небольшой желтой сумке, выполненной в виде канарейки. Стоимость изделия, с которой уже появлялась на публике актриса Аня Тейлор-Джой на финале турнира Уимблдон, составляет 595 фунтов стерлингов.