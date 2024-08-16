Алессандра Амбросио опубликовала фото в ярком купальнике

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала новые фото с отдыха на Гавайских островах. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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43-летняя манекенщица опубликовала снимки, на которых она позировала в океане. Знаменитость запечатлели в ярком купальнике с фразой «Всегда на отдыхе». Инфлюэнсер также надела синюю кепку и несколько аксессуаров, в том числе небольшие серьги и браслеты.

В июле сообщалось, что российская телеведущая и блогерша Виктория Боня отреагировала на роман своего бывшего жениха-миллионера Алекса Смерфита с Алессандрой Амбросио.