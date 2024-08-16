Как снять макияж без специальных средств

Не всегда есть возможность использовать любимую мицеллярку или же гель для умывания, но оставлять кожу без очищения нельзя ни при каких обстоятельствах. Косметолог Лариса Гречишко подсказала несколько доступных натуральных средств, которые есть почти в любом доме и с их помощью можно обойтись без своего бьюти-бокса в непредвиденной ситуации.

© unsplash

Алоэ вера

Вы наверняка знаете, что алоэ вера входит в состав практически всех уходовых средств для чувствительной кожи. Сам по себе сок этого растения можно использовать и отдельно от профессионального средства. Приятный бонус — сок алоэ прекрасно справляется с макияжем. Просто смачиваем ватный диск и аккуратно, не растягивая кожу, растворяем тональную основу или тени. Обязательно тщательно умойте лицо водой, так как даже такое эффективное средство не может конкурировать с профессиональными.

Оливковое масло

Суперполезное в быту масло можно использовать и в качестве средства для снятия макияжа. К полезным свойствам масла можно отнести его некомедогенность и отличное увлажнение, его можно использовать даже на жирной и проблемной коже. Наш эксперт рекомендует перед применением подогреть масло в микроволновке, чтобы оно максимально проявило себя в работе. Как и в случае с алоэ, наносим масло на ватный диск и проходимся по всему лицу. Важно — масло будет непросто смыть с век, так что используйте его в этой зоне в крайнем случае.

Масло и сода

Средство, которое вы легко приготовите сами. Косметологи рекомендуют использовать скраб из соды и масла не слишком часто, так как средство довольно агрессивное. Готовим его очень просто — смешиваем чайную ложку соды и оливкового масла. Такое средство подойдет в случае, если вам необходимо не просто снять макияж, но и слегка отшелушить кожу. Обязательно увлажните кожу после скраба.

Овсяная мука

Еще один вариант скраба, если у вас есть чуть больше времени. Нужно смешать четверть стакана воды, овсяную муку в той же пропорции и добавить чайную ложку жидкого меда. Распределяем по лицу и оставляем как маску. Через 15 минут проходимся по лицу массажными движениями и смываем скраб-маску.

Молоко

Простое теплое молоко может стать прекрасным очищающим средством. Кипятим молоко и немного ждем, пока оно остынет. Затем протираем кожу ватным диском, смоченным в молоке. Дело в том, что в нем содержатся жиры, которые работают примерно по тому же принципу, что и гидрофильное масло, благодаря чему оно прекрасно очищает кожу.