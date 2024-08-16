Стилист назвал трендовые головные уборы, которые подходят к пальто

Пусть погда за окном еще не обещает холодов, уже сейчас стоит подумать, какой головной убор будет согревать вас во время осенних прогулок. Мы поговорили со стилистом Светланой Боженко, которая рассказала не только о трендах этой осени, но и вариантах головных уборов, идеально подходящих для образов с пальто.

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Бини

Мягкая шапка, которая прикрывает уши, — прекрасный выбор на каждый день. Помимо того, что в ней вы не простынете, вы легко замиксуете бини практически с любой верхней одеждой. Пальто — не исключение. Самое главное, о чем нам напоминает стилист, не стоит выбирать бини кричащих цветов и с дополнительным декором, если вы планируете в основном носить такую шапку с пальто прямого кроя. Светлана:

«Пальто — всегда классика, а она не терпит вкраплений принтов и акцентов из других стилей».

Простая шапка-бини песочного, серого или черного цвета — ваш must-have на эту осень.

Федора

Наверное, первое, о чем вы подумали, создавая в голове образ с пальто, — шляпа-федора. Пусть такая модель по умолчанию считается мужской, девушке никто не может запретить использовать ее для сбора классического «лука». Шляпа в строгом цвете моментально делает образ элегантным. Чтобы избежать унисекса, замените брюки на платье или юбку миди длины под пальто. В этом случае у вас получится сдержанный и очень женственный образ. И да, шерстяная шляпа здорово согревает.

Теплая чалма

Нет, чалма еще не ушла из трендов. Если вязаная шапка вам надоела, но не хочется жестких каркасов, чалма — идеальный вариант на осень. Важно: чалма не терпит даже классических белых кед или кроссовок, которые в принципе можно сочетать с пальто, но вот в образе с чалмой лучше заменить трендовые кеды на ботильоны выше щиколотки или же на сапоги до колена. В крайнем случае, подберите ботинки.

Кепи

Пару лет назад кепи били все рекорды популярности, но потом модниц «подотпустило». Тем не менее это идеальный головной убор, если хочется выйти в пальто и сохранить элегантность. Осенью 2024 стоит присмотреться к кепи черного и молочного цвета, которые считаются универсальными и подходят под любое пальто, даже цветное.