Пять стильных образов для мамы на школьную линейку

Первый день сентября — это не только начало нового учебного года для детей, но и возможность для мам выглядеть элегантно и стильно (да, вообразите себе, иногда мамы хотят «выйти в люди», даже если они сидят в глубоком декрете с младшими детьми, например). Выбор наряда на этот день требует более тщательного внимания, особенно, если чадо отправляется «первый раз в первый класс». Тогда маме вдвойне необходимо чувствовать себя уверенно и комфортно. Вот пять стильных образов, которые помогут вам произвести впечатление на школьной линейке.

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Классическое платье-рубашка

Платье-рубашка — это универсальный вариант, который подходит для любого случая. И для мамы любого возраста и комплекции. Выбирайте модели средней длины, которые подчеркнут вашу фигуру и создадут элегантный образ. Дополните наряд поясом и легкими аксессуарами.

«Другой вариант — использовать платье-рубашку в качестве верхнего слоя, внизу может быть и водолазка, и белая майка, и задорный принт-бретонка. В этом случае можно сочетать платье с джинсами (скинни, например) или с широкими штанами-палаццо», — рекомендует стилист Маша Ведерникова.

Брючный костюм

Это всегда выигрышный выбор. Он выглядит стильно и профессионально, а также позволяет чувствовать себя уверенно. Выбирайте костюмы в нейтральных цветах, таких как серый, бежевый или черный, если вы не хотите привлекать к себе особого внимания. Или надевайте желтый, красный или голубой — если вы готовы принимать комплименты и восторженные взгляды. Дополните образ модными аксессуарами, такими как массивные серьги или шелковый шарф.

Юбка-карандаш

Классическая юбка-карандаш в сочетании с женственной блузкой — это вариант для романтически настроенный мам. Этот образ подчеркивает вашу женственность изящество.

«Блузка может быть как однотонной, так и с легким узором, сверху можно набросить пиджак или легкое пальто-тренч, если погода будет прохладной. Туфли и кроссовки одинаково хорошо сочетаются с нарядом», — советует Маша.

Джинсы и блейзер

Для более повседневного, но все же стильного образа выберите джинсы и блейзер. Этот комплект идеально подходит для тех, кто предпочитает удобство и практичность. Носите его с белой футболкой и модными кроссовками или лоферами. Если же хочется подчеркнуть торжественность момента, то узкие джинсы можно закатать и сочетать их с туфлями на шпильке.

Комбинезон

Это модное и удобное решение для линейки вашего ребенка 1 сентября. Выбирайте модели из легких материалов с элегантным кроем. Комбинезон отлично сочетается с туфлями на каблуке и минималистичными украшениями. Дополните образ тонким поясом, чтобы подчеркнуть талию. И каблуком, чтобы показать изящество лодыжек.