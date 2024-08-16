Модель Алессандра Амбросио поделилась снимками с отдыха

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио снялась в купальнике на отдыхе с подругами. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя модель показала фигуру в слитном белом купальнике с открытой спиной на завязках. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. У океана она отдыхает вместе с компанией подруг. На других кадрах Алессандра Амбросио позировала в ярко-розовом купальнике.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».

Бывший «ангел» Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс.