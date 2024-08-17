Химик раскрыла неприятный факт об уходовых средствах «три в одном»

Уходовые средства «три в одном» не подходят для мытья ни головы, ни тела, предупредила старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова. В беседе с NEWS.ru химик отметила, что средства, которые одновременно позиционируются как гель для тела, шампунь и кондиционер для волос, имеют сомнительную эффективность.

Комбинированные средства «два в одном» или «три в одном», используемые и как шампунь, и как кондиционер для волос, и как гель для душа, приобретать не рекомендуется из-за сомнительной эффективности, так как у шампуня, кондиционера и геля для душа разные задачи, а значит, должен быть разный состав, — пояснила химик.

Так, по ее словам, в шампунях основными очищающими компонентами являются анионные поверхностно-активные вещества, а в составы гелей входят масла, успокаивающие и увлажняющие компоненты. Самый мягкий гель для душа содержит больше обезжиривающих кожу веществ, чем любой шампунь, уточнила химик. Дроганова добавила, что комбинированные средства нацелены на универсальность, но не могут эффективно справиться ни с одной поставленной задачей.

Кроме того, совмещенные средства при частом использовании могут вызывать негативные последствия. Так, пересушивание кожи головы способно привести к появлению перхоти. Поэтому для достижения наилучшего результата следует применять шампуни, бальзамы, кондиционеры, маски для волос по отдельности, — заключила Дронагова.

Трихолог Юлия Нагайцева ранее заявила, что шампуни против перхоти не рекомендуется использовать дольше 14 дней. Специалист уточнила, что их можно применять без назначения врача, так как они не являются рецептурными.