Дерматолог рассказал о правильном уходе за кожей осенью

Чтобы подготовить кожу к неблагоприятным условиям с приходом осени, нужно сменить уход и включить в него кремы с достаточным эффектом увлажнения. Об этом москвичам рассказала врач-дерматовенеролог поликлиники НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, дерматолог Анжелика Блинкова в беседе с «Известиями».

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Она объяснила, что с началом осени в коже происходят изменения, связанные помимо прочего с активным воздействием солнца в летний период.

«Могут появляться пигментные пятна, кожа становится более чувствительной и сухой. Соответственно, в этот период нужно менять уход, хотя в начале осени независимо от типа кожи все-таки еще не стоит пренебрегать использованием солнцезащитных средств», — посоветовала врач.

Кроме того, стоит заменить более легкие текстуры уходовых средств на кремы, содержащие гиалуроновую кислоту и достаточное количество увлажняющих компонентов. Также будет не лишним использовать мягкие домашние пилинги, чтобы справиться с сухостью и пигментными пятнами.

Наконец, когда наступит осенний период, не нужно пренебрегать перчатками, которые помогут позаботиться о здоровье кожи рук и не допустить пересушивания.