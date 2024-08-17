Стилист объяснил, как правильно сушить волосы

Волосы — это один из наших самых мощных инструментов самовыражения. Но с таким количеством способов укладки, окрашивания и прочих других манипуляций, они часто подвергаются значительным повреждениям. Главный вопрос: действительно ли естественная сушка лучше для волос? Бывают ли случаи, когда тепловая укладка может быть даже полезной? Разбираемся вместе.

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Полезнее ли естественная сушка для волос?

Да, сушка волос на воздухе абсолютно точно полезнее — если только, конечно, вам не вздумается сушить волосы под прямыми лучами солнца в 40 градусов жары. Там нет тепла, поэтому нет повреждений. Это, вероятно, не станет сюрпризом, учитывая доступное образование по здоровью волос и личный печальный опыт многих женщин с поврежденными от тепла локонами. Тем не менее, есть плюсы и минусы как у естественной сушки, так и у сушки феном.

Плюсы и минусы естественной сушки

Она предполагает меньшее воздействие тепла, поэтому волосы обычно здоровее. Кроме того, это требует меньше времени и усилий, что отлично, если вы заняты или спешите.

«Минусы естественной сушки в том, что в зависимости от текстуры и плотности, волосы могут дольше сохнуть. И волосы более хрупкие, когда они влажные, поэтому они более подвержены ломкости до тех пор, пока не высохнут», — объясняет стилист Евгения Куклина.

Она добавляет, что в зависимости от внешних факторов, волосы могут высыхать неравномерно и естественная сушка может привести к пушистости.

Плюсы и минусы сушки феном

Плюсы в том, что вы можете создавать разные образы с помощью разных техник.

«Сушка феном может придать блеск и гладкость. У вас больше контроля над результатом. Минусы сушки феном в повреждениях, которые волосы могут получить при чрезмерной укладке и отсутствии защиты правильными продуктами, включая термозащиту», — говорит стилист.

Кстати, и сушка феном может вызвать пушистость, если качество инструмента недостаточно хорошее — или если его неправильно использовать.

Кому следует сушить волосы на воздухе

Хотя любой человек может выбрать свой путь в сушке волос, эксперт отмечает, что людям с поврежденными волосами обычно лучше сушить их на воздухе, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. Естественная сушка отлично подходит для тех, кто хочет сохранить свою природную текстуру, потому что вы можете использовать нужный продукт, например, бальзам для волос, и дать им высохнуть.

«Это также полезно для людей с сильно химически обработанными волосами, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения и ломкость», — добавляет Евгения.

Кому следует сушить волосы феном

Парикмахеры согласны, что если вы спешите и предпочитаете сушить волосы феном, первым шагом должна быть термозащита.

«Если клиент прошел через множество окрашиваний и его волосы хрупкие, он должен быть особенно осторожен при сушке феном», — говорит Евгения.

Использование продукта, который восстанавливает, увлажняет и, самое главное, защищает от тепла, крайне важно. И полезно, если фен будет на низкой температуре.