Девять парфюмерных нот, которые должны знать все

Невозможно отрицать, что запах — это сильная вещь. Не зря наш мозг ассоциирует определенные воспоминания и периоды жизни с конкретными ароматами. А еще они способны менять ваше настроение и эмоции — различные ноты могут вызывать в мозгу изменения в ваших чувствах.

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Выбор духов станет немного проще, если вы ознакомитесь с основными категориями. В настоящее время существует девять различных типов парфюмерных ароматов, каждый из которых включает в себя список ингредиентов, которые могут быть сладкими, пряными, теплыми, мускусными и другими.

Древесные

Они напоминают о прогулке среди соснового леса или посиделках у костра, но на самом деле они могут быть очень знойными. Если вам нравится запах уда или мокрого асфальта (который называется петрихор), вам наверняка понравится древесный аромат. Они также рекомендуются людям, которые любят походы, кемпинги и другие виды активного отдыха — или тем, кто просто хочет создать иллюзию, что им это нравится.

Цитрусовые

Хрустящие и чистые, в них обычно присутствуют ноты лимона, грейпфрута, апельсина и бергамота (один из многих ингредиентов, придающих соблазнительный шлейф). Они освежают в жаркий летний день и согревают в морозный, и всегда в тренде.

«Цитрусовые ноты также прекрасно сочетаются с пряными, создавая сопоставление терпкости и пикантности», — говорит эксперт по ароматам Наталья Насонова.

Гурманские

Это, пожалуй, самый противоречивый тип: вы либо любите их, либо терпеть не можете. Это потому, что они сладкие, но не совсем приторные и пудровые. Подумайте об ароматах, которые пахнут как верхняя часть крем-брюле. Среди распространенных нот — ваниль, какао, жженый сахар и карамель.

«Хороший гурманский аромат вызывает ощущение чего-то аппетитного, сладкого и снисходительного», — утверждает Наталья.

Для создания гурманской темы парфюмеры используют такие ноты, как шоколад (темный или белый), карамель, мед или засахаренный лесной орех, а также более классические ноты, такие как ваниль и амбровые смолы.

Цветочные

Они, несомненно, самые романтические. Они кокетливы и женственны и могут варьироваться по интенсивности: некоторые цветочные ароматы напоминают прогулку по ботаническому саду в сезон цветения вишни, а другие включают фруктовые элементы для создания игривого эффекта. Подумайте о розе, жасмине, пионе, гардении, фрезии, лилии, туберозе и магнолии. Часто цветочные ароматы пахнут так, как будто вы только что получили большой букет свежих цветов.

Фруктовые

Фруктовые ароматы, состоящие из таких нот, как вишня, груша и арбуз, напоминают о жарких летних днях.

«Персик, малина, манго, ананас, грейпфруты и другие фрукты также указывают на фруктовые ароматы», — добавляет Наталья.

Они могут быть сладкими, но лучшие из них никогда не бывают приторными и могут варьироваться от игривых до сложных, в зависимости от других нот, с которыми сочетаются фрукты — например, с роскошной амброй или специями.

Пряные

Они, как правило, знойные и теплые. В них часто встречаются чувственные ноты кардамона, ладана и перца. Пряные ароматы обладают более тяжелыми базовыми нотами, где молекулы более плотные, что обеспечивает их длительную жизнь на коже.

«Ароматические специи дают широкий спектр запахов. Кардамон — прохладная специя с мятной свежестью. Гвоздика и корица считаются теплыми специями и часто сочетаются с теплыми амбровыми смолами и древесными нотами. Розовый перец — модная специя, которую можно встретить во многих современных ароматах. Он обладает свежей, перечной нотой с ягодным акцентом. Он хорошо сочетается с розой и свежими цветочными нотами», — рассказывает Наталья.

Акватические

Эту категорию ароматов также называют океаническими, они вызывают в памяти образы плотного ветра, который доносит освежающие брызги волн или чтения хорошей книги на пляже. Акватические духи, как следует из названия, характеризуются морскими нотами, такими как водоросли, соль и свежий морской воздух, и обладают очень приятным, освежающим ароматом.

Зеленые

Если вы любите запах свежескошенной травы (или даже земли), то чистый, зеленый аромат, скорее всего, для вас. Как отмечает эксперт, со временем аромат может измениться, но это не значит, что его нужно выбрасывать. Ароматы могут меняться со временем, когда «сок» подвергается воздействию света и воздуха, попадающего во флакон по мере его использования.

Свежие

Самое главное, на что следует обратить внимание при выборе свежего аромата (да и любого другого, если уж на то пошло), — это то, как вы планируете его носить.