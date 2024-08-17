Возлюбленная рэпера Тимати, модель Валентина Иванова снялась без бюстгалтера после серфинга. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Валентина Иванова позировала с голой грудью, спустив халат. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

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«После часового серфинга. Бонус, модный загар. Пошла скрабиться и загорать, чтобы убрать это недоразумение», — написала она.

Тимати регулярно делает дорогостоящие подарки для Валентины Ивановой и отвозит ее на курорты. Так, в марте музыкант купил своей возлюбленной новый автомобиль — Mercedes-Benz G-Класса темно-зеленого цвета. Девушка снялась у машины в прозрачном топе и кожаных джинсах. Известно, что блогерша также получила Porsche на свое 20-летие от исполнителя.

Недавно Валентина Иванова опубликовала фотографии и видео в белой папахе. Модель позировала в черном лифчике с разрезами. В кадре она танцевала с сигаретой во рту. Поклонники не оценили образ и раскритиковали в комментариях.