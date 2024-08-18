44-летняя актриса Ева Грин поделилась кадрами до и после нанесения макияжа

44-летняя актриса Ева Грин показала свою внешность до и после нанесения макияжа. Звезда фильма «Дом странных детей мисс Перегрин» поделилась кадрами преображения в личном блоге.

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В начале опубликованного видео Ева Грин предстала в черном топе, без косметики на лице и с прямыми распущенными волосами. Затем актриса продемонстрировала кадры процесса своего преображения визажистом. Знаменитости нанесли тональный крем, черную тушь и помаду розового цвета. В конце ролика артистка показала результат: она позировала в платье с обнаженными плечами с макияжем и уложенными волнами с объемом у корней волосами.

Известно, что обычно Ева Грин делает макияж с акцентом на глаза. Чаще всего актрису можно увидеть со smokey eyes, подчеркивающим необычную форму ее больших глаз, что делает взгляд более выразительным. Также артистка красит губы помадой красного цвета или винных оттенков. Еще одна особенность знаменитости — идеально чистая кожа. Актриса старается не пользоваться большим количеством косметики, но и летом, и зимой она наносит солнцезащитный крем, который увлажняет кожу.

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