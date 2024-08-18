В сети обсуждают Ольгу Бузову в бикини: «Брюхо висит»

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали за видео в купальнике. Комментарии появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя Ольга Бузова была запечатлена в черном бикини, которое дополнила парео в тон, солнцезащитными очками, кепкой и массивными серьгами-кольцами. Певица танцевала на яхте.

Интернет-пользователи раскритиковали знаменитость, заявив, что она набрала вес.

«Я очень тебя уважаю, но прошу похудей. Ты что-то поправилась, держи свою крутую фигуру в тонусе», «Поправилась конкретно. Это от нервов или просто есть хочешь?», «А как может так быть, что груди нет, а брюхо висит?», «Вес прям хорошо набрали, щечки хорошие появились», — писали в комментариях.

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Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольный трек «Под звуки поцелуев».

В конце июля песня Ольги Бузовой «Без дел» заняла 48-е место в TikTok Billboard Top 50. Этот рейтинг состоит из самых популярных треков в TikTok в США. Чарт обновляется каждую неделю. Хит Бузовой стал активно распространяться на платформе этим летом, как среди русскоязычной аудитории, так и среди иностранцев. Пользователи прозвали певицу «королевой TikTok».

Ранее Ольга Бузова спровоцировала слухи о новом романе.