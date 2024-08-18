58-летняя Холли Берри показала себя без макияжа

Актриса уверена, что нужно наслаждаться каждым мгновением жизни. Холли Берри, которой 14 августа исполнилось 58 лет, признаётся, что только с возрастом научилась правильно расставлять жизненные приоритеты. По словам звезды фильма «Женщина-кошка», долгое время она придавала слишком много значения бесполезным вещам.

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Спасибо вам всем за то, что вы рядом со мной все эти годы. К своим 58 я поняла главное: самые маленькие детали жизни всегда оказываются самыми важными, — написала актриса под селфи без макияжа, которое она опубликовала у себя в блоге.

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Холли подчеркнула, что стала гораздо больше внимания уделять своему здоровью, и призвала всех женщин бережно относиться к себе. Берри посоветовала каждой регулярно проходить медицинские обследования и следить за своим самочувствием в любом возрасте.