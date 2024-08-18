Рианна показала фигуру в бюстгальтере и стрингах из прозрачного кружева

Певица и бизнесвумен Рианна снялась в откровенном образе в новой рекламной кампании своего бренда нижнего белья Savage X Fenty. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя Рианна предстала перед камерой в черном бюстгальтере и стрингах из прозрачного кружева. Поп-исполнительница дополнила их поясом, чулками в тон, лаковыми туфлями на каблуках, бриллиантовым браслетом и кольцом. Певице сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж в нюдовых тонах.

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В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

Недавно папарацци подловили певицу, когда она проводила время с возлюбленным и их сыновьями на пляже на Барбадосе. Поп-исполнительница была запечатлена в бикини, поверх которого надела черное прозрачное платье. Бизнесвумен купалась с рэпером и детьми.