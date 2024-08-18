Составлен топ ненужных вещей

Почти половина жителей Екатеринбурга регулярно испытывает эмоциональные всплески и решает справиться с ними, совершая внезапные покупки. Часто эти покупки оказываются ненужными и неиспользуемыми. Среди таких товаров, которые покупают, но не используют, можно выделить мультиварки, соковыжималки, гантели и гири. Опрос показал, что более половины респондентов тратят до 10 тысяч рублей на необдуманные покупки. Специалисты Авито опросили жителей Екатеринбурга, чтобы выяснить, как они поступают с вещами, которые вдруг стали ненужными. Исследование есть в распоряжении ИА «Уральский меридиан».

Молодежь в возрасте 18-24 и 25-34 лет чаще всего признается в том, что приобретает вещи, которые оказываются лишними. Особенно это касается женщин, 49% из них признались в этом, в то время как у мужчин этот показатель составляет 36%. Из всех опрошенных 86% жителей города подтвердили, что у них есть ненужные покупки, а 44% из них даже продолжают совершать такие покупки периодически. Однако только 8% респондентов заявили, что сталкиваются с этой ситуацией очень часто.

Многие люди делают срочные покупки из-за разных факторов. Скидки и акции могут быть причиной в 49% случаев, а в остальных 51% – личное настроение, будь то радость или стресс. Интересно, что женщины более подвержены импульсивным покупкам, чем мужчины (49% против 39%). По статистике, близкие люди чаще всего становятся инициаторами таких покупок: 24% под влиянием советов друзей или семьи, 14% – рекламы, а 10% – мнения блогеров. Некоторые также признают, что продавцы могут убедить их купить что-то ненужное.

Чаще всего становится ненужным сразу после покупки домашний декор (41%), вроде декоративных подушек и подсвечников, одежда и обувь (38%), а также гаджеты для красоты и здоровья (37%) — массажеры, эпиляторы и так далее. У мужчин в этот список чаще попадают книги и журналы, бытовые гаджеты и электроника, а у женщин — спортивные товары и косметика. Помимо прочего, для некоторых опрошенных оказались ненужными игрушки, товары для хобби, стройматериалы, лекарства.

В Екатеринбурге почти треть населения (29%) столкнулась с проблемой выбора кухонных гаджетов. Например, у 35% жителей ненужная мультиварка стоит на кухне. Респонденты считают, что соковыжималка, вафельница, блендер и йогуртница также не имеют практичного применения. Интересно, что такие товары пользуются большим спросом на платформе Авито. Мультиварки там продаются в среднем за 1 500 рублей, соковыжималки — за 1 800 рублей, вафельницы — за 1 600 рублей. Если продавать блендер «с рук», то можно получить в среднем 2 100 рублей, а йогуртницу — 2 200.

Молодежь в возрасте 18-24 и 25-34 лет чаще всего продают или отдают ненужные вещи на онлайн-площадках типа Авито – 29% и 32% соответственно. Москвичи (32%), жители Санкт-Петербурга (34%) и городов миллионников (34%) также активно избавляются от ненужных предметов. Что касается других респондентов, 43% просто убирают ненужные вещи в шкаф, забывая о них, 49% предпочитают продавать или отдавать их знакомым, а 42% просто не обращают на них внимания и оставляют на месте.

Большинство (34%) респондентов утверждают, что расходы на ненужные предметы не превысили 5 000 рублей. Для 20% опрошенных этот показатель составил до 10 000 рублей, а 31% считают, что сумма еще выше.