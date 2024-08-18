18-летняя невеста Лепса показала сумку почти за 400 тысяч рублей

Невеста певца Григория Лепса опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото сумки почти за 400 тысяч рублей.

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18-летняя Аврора Киба показала коричневую кожаную сумку Miu Miu с золотой фурнитурой, стоимость которой составляет 392 тысячи рублей. Возлюбленная Лепса украсила изделие шарфом Hermès с цветочным принтом и брелоками Miu Miu и Fendi.

«Мое творение сегодня», — подписала снимок Киба.

Григорий Лепс впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Аврора Киба опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом. Девушка лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.

Несколько недель назад невеста Григория Лепса заявила, что ее у нее украли дизайнерские тапки Hermès, которые она приобрела в аэропорту Стамбула. Стоимость похожей пары обуви составляет $1275 (около 109 тысяч рублей).

Ранее невеста Григория Лепса снялась в украшениях почти за 6 млн рублей.