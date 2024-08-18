Секонд-хенды: место, где можно найти эксклюзив

Хотя помню, что отец часто отдавал вещи в комиссионки — он ездил в командировки, привозил подарки мне и маме, но, как часто это бывает у мужчин, не угадывал с размером. Вещи отдавались с этикетками, часто тех брендов, которых в России тогда не было. Так я на всю жизнь запомнила, что ненужные вещи не стоит складировать мертвым грузом в шкафах — на свалку-то выбросить хорошую одежду рука не поднимется. Поэтому все подаренные сумки, которые не подходили, или одежда, купленная импульсивно, без надобности, всегда отправлялись из моего дома в те самые комиссионки.

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А потом, во времена моего студенчества, на пике моды были винтажные вещи. Тогда одна моя сокурсница предложила пойти в секонд. Честно говоря, присоединилась я к ней за компанию и не понимала, почему мы не можем пойти в обычный магазин, пусть недорогой масс-маркет, но тем не менее — за новой одеждой. Но! Забредя в небольшой дворик, укрытый в глубине извилистых столичных переулков, мы спустились, как мне показалось, в лавку чудес! Меня ослепило яркими цветами пышных юбок, кокетливыми цветочными узорами на блузках... Оказалось, этот секонд-хенд специализируется на моде 1950–1960-х годов, когда в тренде были пестрые костюмы стиляг и силуэт нью-лук, подчеркивающий талию и с пышной юбкой, придуманный Кристианом Диором. На контрасте с масс-маркетом, где все уже тогда было практичных базовых цветов, мне казалось, что мы нашли сокровище!

С тех пор отношения к секондам поменялось еще больше. Стереотип, что это магазины «для бедных», разрушен. Теперь в секонды ходят модники и модницы, выискивая на полках настоящий эксклюзив, чтобы не ходить, как все, одетыми будто с одной фабрики. Хотя, может быть, это и борьба за качество — согласитесь, вещи, сшитые даже 20–30 лет назад, не в пример лучше тех, что мы можем найти сейчас. Да и тенденции «разумного потребления» секонды вполне соответствуют...